Difesa: Profumo (Leonardo), vogliamo avere ruolo importante nel consolidamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo sta predisponendo una "war chest", un "fondo per la guerra", per guidare il consolidamento europeo a seguito della quotazione in Borsa della controllata statunitense Drs. È quanto affermato dall'amministratore delegato Alessandro Profumo in un'intervista al Financial Times, aggiungendo che il Gruppo punta a crescere "nelle aree strategiche in cui già ha solidi fondamentali di business". "Ci aspettiamo che il mercato sia più dinamico a seguito della pandemia, grazie al riposizionamento e il consolidamento delle aziende per adeguarsi alle nuove condizioni", ha spiegato Profumo, le cui dichiarazioni arrivano in vista dell'approvazione dei risultati annuali della società, in programma per domani, e seguono l'annuncio della quotazione in Borsa della controllata statunitense Drs. "Leonardo vuole giocare un ruolo importante nel consolidamento della difesa europea: un'antica ambizione che per molti anni è stata frenata da interessi nazionali divergenti", ha continuato, spiegando che per crescere le aziende europee devono aggiudicarsi ordini per esportare "battendo la concorrenza, e spesso contro compagnie molto più grandi provenienti dagli Stati Uniti". "In un'ottica di lungo periodo tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un certo grado di consolidamento tra le aziende europee. (Rin)