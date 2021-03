Bolivia: proiezioni amministrative, solo due capoluoghi al partito di Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime proiezioni delle amministrative tenute domenica in Bolivia assegnano al partito di governo, il Movimento per il socialismo (Mas) dell'ex presidente Evo Morales, solo due dei dieci capoluoghi di provincia di cui si compone il paese. Si tratta dei comuni di Sucre, capitale amministrativa della Bolivia, e di Cobija, al confine settentrionale col Brasile. A livello provinciale, gli exit poll sembrano individuare una vittoria certa in sole tre delle nove province in cui si divide il paese. Il Mas si avvia alla vittoria nella provincia di Potosì e nel tradizionale feudo "cocalero" di Cochabamba. Il conservatore Luis Camacho, già storico leader del Comitato civico di Santa Cruz ed ex candidato alle presidenziali di ottobre 2020, si aggiudica indisturbato la provincia di Santa Cruz. (segue) (Brb)