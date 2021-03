Bolivia: proiezioni amministrative, solo due capoluoghi al partito di Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governatore delle altre sei province sembra doversi attendere il secondo turno, in agenda l'11 aprile. Lo scrutinio vero e proprio, iniziato poco dopo la chiusura delle urne, è ancora alle prime battute. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha tempo altri sei giorni presentare il risultato ufficiale del voto. Per la vittoria al primo turno occorre avere il 50 per cento più uno dei voti validi, o il 40 per cento ma con uno scarto di dieci punti sul secondo candidato. Oltre ad eleggere i governatori delle nove regioni che compongono il paese, la tornata dovrà esprimere i sindaci e i consigli dei 350 municipi, per un totale di 4.962 cariche. (Brb)