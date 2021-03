Ue: Centinaio, ok a dazi su riso birmano, democrazia mai disgiunta da mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gian Marco Centinaio, sottosegretario all'Agricoltura, in una nota, afferma: "dopo il colpo di stato in Birmania, è auspicabile che si lavori concretamente ad un ripristino dei dazi sul riso importato dal paese asiatico verso l'Europa. Questa misura può rappresentare contemporaneamente uno strumento giuridicamente lecito di sanzione verso la giunta golpista e una difesa della risicoltura italiana che, negli ultimi anni, ha subito anche troppo le massicce importazioni di riso birmano di tipo Japonica. Libertà, democrazia e un mercato regolamentato sono aspetti mai disgiunti l'uno dall'altro di una comunità internazionale a cui tutti devono rispondere e che non può tollerare soprusi, abusi e scorciatoie".(Com)