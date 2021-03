Milano: Boccalini (Taxiblu), la città sulla viabilità appare in affanno, serve pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "È sempre interessante constatare quanto in questa città oramai si facciano sempre più programmi per il futuro in particolare sulla viabilità, ma con poca prontezza si affrontino i problemi quotidiani che ogni comune cittadino e lavoratore riscontra. Si parla di nuove zone pedonali, ciclabili e invece ogni inizio settimana chi entra in città in auto si trova sempre davanti ad un grosso punto di domanda al pensiero se sul suo tragitto esisteranno ancora le strade, le carreggiate o i parcheggi della settimana precedente. La città sulla viabilità e non solo a dire il vero appare francamente in affanno e in questi mesi, duri per tutti, un po’ più di pragmatismo nelle scelte credo non farebbe male". (Com)