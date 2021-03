8 marzo: Modena (FI), giusto riconoscimento a lavoro operatrici giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 8 marzo, è la giornata dedicata alle donne e i bilanci sulla condizione femminile toccano tantissimi aspetti. Vorrei rivolgere il mio augurio alle operatrici della giustizia: magistrate, assistenti giudiziarie, cancelliere, avvocatesse, notaie, giudici onorari donne e a tutte le donne che nei diversi ruoli lavorano nell'ambito del settore giustizia". Lo afferma, in una nota, la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama. "Un augurio perché il lavoro che svolgono sia riconosciuto nella quotidiana difficoltà e per l'apporto fondamentale ad una funzione essenziale dello Stato", aggiunge. (com)