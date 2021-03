Torino: flash mob di di Torino Tricolore, cartelli "cercasi panchina" nei giardini della Circoscrizione 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Torino, i volontari di Torino Tricolore hanno affisso cartelli ironici e di denuncia sulle panchine distrutte in varie aree verdi della circoscrizione 3. “Ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei residenti della circoscrizione 3, che usufruiscono giornalmente degli spazi verdi, in merito alle condizioni disastrose delle panchine -ha dichiarato Matteo Rossino- siamo andati a verificare la situazione ed è effettivamente inaccettabile.” “La maggior parte delle panchine sono rotte, mancano le assi di legno della seduta o del poggia schiena o entrambe -prosegue Rossino - e questo, oltre che inutilizzabili, le rende pericolose soprattutto per i tanti bambini che frequentano questi spazi”. “L’obiettivo di questi cartelli ironici è quello di richiamare l’attenzione di istituzioni e media anche sui problemi meno eclatanti, ma altrettanto importanti, dei quartieri - ha concluso Rossino - è anche da queste piccole cose che si vede l’amore per la propria città.” (Rpi)