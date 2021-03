Regno Unito: Deliveroo annuncia piani per quotazione in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deliveroo, il servizio di consegna a domicilio, ha annunciato piani per la sua quotazione sul mercato azionario londinese. La società ha rivelato una crescita del 54 per cento nelle vendite nel 2020, accompagnata da una perdita di 224 milioni di sterline (260 milioni di euro). Gli esperti ipotizzano che le azioni della compagnia possano essere messe sul mercato entro l'inizio di aprile. La compagnia ambisce a ottenere per la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) una valutazione di 7,2 miliardi di sterline (8,4 miliardi di euro). Secondo gli ultimi dati disponibili, oltre 6 milioni di persone ogni mese hanno effettuati ordini di pasti attraverso la piattaforma nel 2020, per un giro d'affari lordo di 4,1 miliardi di sterline nell'ultimo anno solare (4,8 miliardi di euro). (Rel)