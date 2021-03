Serbia: ministro Esteri Selakovic, lotta al crimine è prioritaria per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro ogni forma di crimine è una priorità per il governo della Serbia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, intervenendo in collegamento video al 14mo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale. Secondo una nota diramata dal dicastero di Belgrado, Selakovic ha osservato che la lotta alla criminalità è un "segmento indispensabile" all'interno del processo di adesione della Serbia all'Unione europea. "È anche nostro obbligo morale, per costruire un mondo migliore per le prossime generazioni ", ha aggiunto Selakovic. Il ministro ha ricordato che la Serbia si è prefissata gli obiettivi di combattere la criminalità ad alta tecnologia, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la migrazione illegale. Gli obiettivi, ha detto ancora Selakovic, sono contenuti nel testo denominato Seconda valutazione nazionale delle minacce da criminalità grave e organizzata, stilato dalle autorità di Belgrado nel 2019. (segue) (Seb)