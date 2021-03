Serbia: ministro Esteri Selakovic, lotta al crimine è prioritaria per il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso sul crimine delle Nazioni Unite (Onu) ha aperto i battenti a Kyoto, in Giappone, nella giornata di ieri, 7 marzo. L'evento, che proseguirà sino al 12 marzo prossimo, si svolge in un formato "ibrido", con parte dei partecipanti in presenza e parte in collegamento video. Rappresentanti di alto livello di diversi Paesi discuteranno una vasta gamma di questioni, dalla prevenzione del crimine alla riforma dei sistemi giuridici, sino al rafforzamento della cooperazione internazionale. Il Congresso Onu sul crimine è giunto alla sua 14ma edizione e gli organizzatori prevedono la partecipazione di 5.600 persone da 152 Paesi, 4.200 delle quali prenderanno parte ai lavori in videoconferenza. L'apertura del Congresso è coincisa con l'adozione da parte dei delegati della Dichiarazione di Kyoto, una roadmap quinquennale per la cooperazione nei campi della prevenzione del crimine e della giustizia penale. (segue) (Seb)