8 marzo: Camera e legislazione di genere, iniziativa su webtv e canali social

- In occasione della Giornata internazionale della donna su iniziativa del presidente della Camera sarà pubblicato sulla webtv e sui social network un video per illustrare un nuovo supporto di documentazione posto a disposizione dei deputati e degli organi della Camera. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa di Montecitorio. Il Servizio Studi, in attuazione dell'ordine del giorno al bilancio della Camera 2020 n. 9/Doc. VII n. 6/18 presentato dalla Vicepresidente Maria Edera Spadoni, sottoscritto anche da altre deputate ed accolto, pubblica infatti, per la prima volta, nell'ambito dei dossier di documentazione sui nuovi progetti di legge di iniziativa parlamentare all'esame delle Commissioni permanenti, un paragrafo dedicato all'analisi dell'impatto di genere. L'iniziativa, che prevede gli interventi del presidente Roberto Fico e dei vicepresidenti Maria Edera Spadoni ed Ettore Rosato, a partire dalle ore 12 di lunedì 8 marzo è on line sulla webtv e sui canali social della Camera.(Com)