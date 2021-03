Germania: indice aspettative Ifo in miglioramento a quota 20,7 a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio scorso, l'indice delle aspettative dell'industria tedesca elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) ha registrato un balzo dai 9,4 punti di gennaio a quota 20,7. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta del terzo incremento consecutivo su base mensile. In particolare, nel settore automobilistico si osserva un netto miglioramento delle attesa per il futuro, salite da quota -1 a gennaio a +35 nel mese scorso. (Geb)