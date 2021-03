Romania: Covid, in arrivo oggi una nuova fornitura di vaccini Pfizer-BionTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova tranche di vaccini Pfizer-BionTech è attesa per oggi in Romania. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Rador", si tratta di oltre 224 mila dosi che saranno consegnate negli aeroporti di Otopeni, Timisoara (ovest della Romania) e Cluj-Napoca (centro del Paese). Il successivo trasporto delle dosi di vaccino ai centri di stoccaggio è assicurato dall'azienda produttrice in condizioni di sicurezza ottimali, in appositi contenitori con ghiaccio carbonico e pellicola sigillata. Secondo il programma di consegna, la prossima tranche di vaccino arriverà in Romania il 15 marzo anche se si attende ancora la conferma ufficiale dal produttore. Oltre 1,16 milioni di persone sono state vaccinate in Romania finora, per la maggior parte con il siero di Pfizer-BioNTech, ma anche con Moderna e AstraZeneca. La curva epidemiologica è in risalita nel Paese: la capitale Bucarest è tornata in zona rossa, dopo esservi uscita lo scorso 20 gennaio. Chiusi nuovamente ristoranti e bar per quanto riguarda i servizi all'interno, così come cinema e teatri. (segue) (Rob)