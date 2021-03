Romania: Covid, in arrivo oggi una nuova fornitura di vaccini Pfizer-BionTech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie hanno sottolineato che la Romania si trova all'inizio della terza ondata della pandemia e hanno insistito sulla stretta osservanza delle tre principali misure di protezione: mascherina, disinfezione e distanziamento fisico. Lo scorso 3 marzo il numero di vaccinati contro il Covid-19 in Romania ha superato quota 1 milione, come annunciato dal coordinatore della campagna vaccinale nazionale, il medico militare Valeriu Gheorghitaa. Alla maggior parte delle persone vaccinate finora è stato somministrato il siero Pfizer-BioNTech. Gli altri vaccini usati sono Moderna e AstraZeneca. Gheorghita ha inoltre annunciato che le programmazioni sulla piattaforma informatica per l'adesione alla campagna di vaccinazione sono attualmente oltre 1,2 milioni, e che dal 15 marzo sarà disponibile sulla stessa piattaforma una lista d'attesa per le persone incluse nella terza fase, destinata alla popolazione generale. La vaccinazione effettiva per queste persone inizierà ad aprile. (Rob)