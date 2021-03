Regno Unito: fiducia in premier scozzese Sturgeon cala nei sondaggi dopo gestione crisi Salmond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi sondaggi mostrano che il consenso della prima ministra scozzese Nicola Sturgeon sarebbe in calo, dopo l'audizione avvenuta la scorsa settimana di fronte al comitato parlamentare incaricato di indagare sulla gestione delle accuse di molestie sessuali contro il suo predecessore, Alex Salmond. Oltre il 40 per cento degli scozzesi tuttavia crede che Sturgeon non sia stata completamente onesta durante l'audizione, e il 43 per cento afferma di "fidarsi meno" della prima ministra. Molti osservatori notano come il caso Salmond possa avere un effetto deleterio sulle ambizioni indipendentiste di Sturgeon e del suo partito, l'Snp, mentre la sua vittoria alle elezioni di maggio non sembra per il momento essere in discussione. Nonostante oltre 20 sondaggi condotti nel 2020 mostrarono una sempre crescente maggioranza in favore dell'indipendenza di Edinburgo da Londra, gli esperti fanno notare come l'indubbio successo della campagna vaccinale contro la pandemia organizzata da Londra e le esitazioni nell'allentare le restrizioni da parte di Sturgeon possano far vacillare la forza della causa indipendentista. (Rel)