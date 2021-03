Finlandia: Covid, attesa approvazione Parlamento per chiusura ristoranti per tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Finlandia era prevista l'entrata in vigore nuove misure restrittive rafforzate, fra cui la chiusura dei ristoranti, per contenere i contagi di Covid-19. Le misure resteranno valide sino al 28 marzo anche se, come riferisce il quotidiano “Sanomat”, il disegno di legge che autorizza il governo a ordinare le chiusure non è stato ancora approvato dal Parlamento. L’iter legislativo, tuttavia, dovrebbe completarsi entro la giornata odierna ed entrare in vigore ufficialmente domani. Il disegno di legge prevede che nelle regioni in cui si registra un aumento dei contagi i ristoranti dovranno chiudere i battenti, una misura che riguarderà tutto il Paese a accezione dell'Ostrobotnia centrale, Kainuu, il Nord Savo e la Carelia settentrionale. Nelle regioni in cui le attività di ristorazione verranno chiuse resterà comunque attivo il servizio di asporto e consegna a domicilio. (Sts)