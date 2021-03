8 marzo: Uecoop, Italia solo 14ma in Ue su parità donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul fronte occupazione è il mondo femminile a pagare il prezzo più alto: di tutti posti di lavoro persi nell'anno dell'emergenza Covid ben 7 su 10 (70 per cento) sono proprio quelli delle donne senza considerare – evidenzia Uecoop – l'impatto che avrà la fine del blocco dei licenziamenti. E se in passato la maggiore presenza nel settore dei servizi era una caratteristica che garantiva alle donne una maggiore resilienza e capacità di uscire prima dalle crisi adesso l'emergenza Covid ha stravolto tutti gli schemi con proprio i servizi, dal turismo alla ristorazione, che stanno pagando il prezzo più pesante al crollo dei consumi e alle limitazioni degli spostamenti interni e internazionali. Nonostante le evidenti difficoltà aggravatesi con la pandemia - conclude Uecoop – la partecipazione delle donne al mercato del lavoro può contare su due punti di forza: il cambiamento culturale nei confronti della presenza femminile e il maggiore livello di istruzione con il tasso di occupazione delle laureate che ha superato il 75 per cento. (Com)