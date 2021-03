Difesa: sempre più donne nell'esercito in Polonia, a oggi sono 8.259

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia le donne nell'esercito sono sempre di più. In occasione della giornata internazionale della donna il ministero della Difesa ha comunicato all'agenzia di stampa "Pap" i dati relativi alla presenza femminile nelle forze armate polacche. A fine gennaio 2021 nell'esercito del Paese servono 110.321 soldati di cui 8.259 sono donne (7,5 per cento). Si tratta di un incremento di circa il 100 per cento rispetto ai numeri del 2015. All'epoca le donne nell'esercito erano 4.132. In Polonia si registra dunque una tendenza positiva dell'interesse femminile verso il servizio militare, evidenzia il tenente colonnello Beata Targonska. Le donne in ruoli di comando sono 317, sia nelle forze terrestri, che in quelle aeree, marittime e anche nel settore logistico. (Vap)