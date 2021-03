Covid: Bianchini, azione legale di Mio Italia contro tasse e tributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "MIO Italia ha avviato un'azione legale contro il pagamento di tasse e tributi gravanti dal marzo del 2020 in poi (mese di partenza del lockdown) su ristoranti, alberghi, bar pizzerie, pub, negozi, grossisti, distributori, partite Iva in genere. Il numero dei piccoli imprenditori che stanno aderendo a questa iniziativa di disobbedienza fiscale è in costante aumento". Lo hanno reso noto Paolo Bianchini e Fulvio Castellaro, rispettivamente presidente e responsabile per il Piemonte di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "La nostra azione legale si basa sull'impossibilità di pagare la giungla di balzelli che risucchia il 70 per cento degli incassi (tale è la pressione fiscale), a causa dell'evidente crollo del fatturato, -57 per cento la media nazionale, con punte anche del 95 per cento. Gli aderenti all'iniziativa di Mio Italia hanno bloccato il pagamento della Tari, della tassa sulle insegne, della Siae, dei contributi Inps (esclusa la quota dipendente)", hanno spiegato Paolo Bianchini e Fulvio Castellaro. (segue) (Com)