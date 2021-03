Covid: virologo Pregliasco, fra un mese con le vaccinazioni vedremo la luce in fondo al tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una patologia banale che per queste caratteristiche si adatta ai giovani e ci continua a dare fastidio. Lo farà ancora, nonostante i comportamenti corretti della maggioranza degli italiani. Non possiamo controllarla ma riusciamo a mitigarla. E poi proviamo a gestire la situazione con l'assistenza sanitaria: la campagna vaccinale a tutti nel breve". Lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Pregliasco aggiunge: "Abbiamo lo stesso problema come l'anno scorso con le mascherine nella prima fase, ce ne erano poche. Ora con i vaccini è lo stesso e con Johnson&Johnson abbiamo una dose unica: da qui a un mese avremo quelle sufficienti. Ci sono 3 milioni di persone che si sono ammalate o probabilmente il doppio secondo alcuni test. Il virus ha difficoltà a diffondersi e sperimenta con le varianti per la sua diffusione con il coinvolgimento dei giovani, per fortuna senza avere effetti negativi". Sul futuro prossimo il virologo è fiducioso: "Grande attenzione, stringiamo i denti perché la luce inizia a vedersi. Il plasma ci ha permesso di arrivare ai monoclonali che sono la standardizzazione degli anticorpi prodotti dal nostro organismo e un'arma per tagliare le gambe a questo virus. Confido che con il tempo bello si ridurranno le occasioni di contagio e vedo un'estate più serena. Sarà importante ovviamente evitare un 'liberi tutti' come l'anno scorso". (Ren)