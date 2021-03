8 marzo: Thikanovskaja, sosteniamo le donne coraggiose della Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Thikanovskaja, leader dell’opposizione bielorussa, ha inviato un augurio a tutte le donne coraggiose e forti della Bielorussia in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. “Una catena di solidarietà composta da sole donne è stata formata a Minsk, in Bielorussia, in occasione della festività dell’8 marzo. Sono 141 le donne in Bielorussia che sono state oggetto di accuse penali dallo scorso agosto: 38 sono riconosciute come prigionieri politici”, ha scritto Thikanovskaja su Twitter. “Sosteniamo insieme le donne coraggiose e forti della Bielorussia!”, ha aggiunto la rappresentante dell’opposizione bielorussa. (Rum)