Sudan: procuratrice generale Cpi a colloquio con autorità, prossima visita ad aprile (2)

- Gli incontri sudanesi cadono dopo che a febbraio scorso il governo di Khartum ha firmato un memorandum d'intesa con l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) per collaborare al processo dell'ex leader militante Ali Kushayb, accusato di aver commesso crimini di guerra nella regione sudanese del Darfur. Secondo informazioni della procura, riferisce "Radio Dabanga", Kushyab era un comandante di spicco delle milizie filogovernative Janjaweed che hanno condotto attacchi a città e villaggi ed è considerato implicato in più di 300 omicidi e nello sfollamento di 40 mila civili a causa delle violenze. L'ex leader deve rispondere delle accuse di persecuzione, omicidio e stupro nella regione sudanese occidentale del Darfur, crimini commessi nel 2003-2004 e per il quale a suo carico la Cpi aveva emesso nel 2007 un mandato di arresto. L'uomo si è consegnato alle truppe delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana lo scorso mese di giugno, da dove è stato trasferito a L'Aia, nei Paesi Bassi, per affrontare il processo. È il primo sudanese preso in custodia dalla Cpi: non essendo infatti il Sudan membro della Cpi il suo caso ha dovuto affrontare diversi ostacoli. L'indagine della Corte è stata avviata nel giugno 2005, a seguito del deferimento della situazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Res)