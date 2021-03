8 marzo: Michel, trasformazione società ed economia solo con uguaglianza genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà possibile la trasformazione della società e dell'economia vero un mondo migliore finché le donne non saranno davvero uguali agli uomini. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un video messaggio su Twitter in occasione della giornata internazionale della donna. "Stiamo vivendo un periodo molto difficile da un anno", dove "il Covid ha ribaltato le nostre vite" e "ha portato via delle vite, troppe vite, in Europa e nel mondo", ha ricordato. "Abbiamo resistito", "abbiamo dovuto imparare a resistere" e "non avremmo mai potuto farlo, senza le donne che hanno combattuto. Senza le donne che sono state e continuano a essere in prima linea nella nostra battaglia contro il Covid", ha sottolineato. "Queste donne sono i tre quarti del personale sanitario e di cura dell'Europa e hanno permesso agli ospedali di farcela. Donne che non hanno mai smesso di lavorare" e che hanno "lavori part-time" o si trovano "nell'economia informale" e che spesso sono "troppo vulnerabili". (segue) (Beb)