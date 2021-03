8 marzo: Michel, trasformazione società ed economia solo con uguaglianza genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha ribadito che "le donne spesso portano un peso più grande", quello dell'organizzazione della vita familiare, "reso ancora più difficile dalla chiusura delle scuole e degli asili", e che hanno sopportato con il lockdown "un aumento della violenza domestica". Per Michel, "è grazie alla loro resistenza, che abbiamo potuto resistere" e "ora più che mai, dobbiamo loro uguaglianza di diritti ed eque opportunità, che non sono ancora garantite". Per il presidente del Consiglio europeo, "non è accettabile che le donne guadagnino il 15 per cento in meno degli uomini in Europa. O che le opportunità di carriera per le donne siano inferiori rispetto a quelle per i loro colleghi uomini". Michel ha concluso ricordando che l'Unione europea "ha annunciato un piano di rilancio e trasformazione" per il dopo Covid dove "l'uguaglianza di genere deve essere uno dei principi fondamentali". Perché "non riusciremo a trasformare le nostre società e le nostre economie" verso "un mondo migliore e più giusto fin tanto che le donne non saranno davvero uguali agli uomini". (Beb)