Recovery: Franco, piano è priorità per governo e Paese

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "rappresenta certamente una priorità per il governo, per il Paese, per il ministero dell'Economia e delle Finanze". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell'Ue di Camera e Senato. "Questo è il primo incontro e spero che sia l'inizio di un dialogo durevole e intenso", ha aggiunto Franco, sottolineando che "abbiamo davanti a noi un percorso che sarà molto rapido e intenso. Credo che su questo" percorso "dovremo interagire strettamente".(Rin)