Sardegna: Confartigianato, corsie preferenziale per autotrasportatori che rientrano nell'isola (2)

- "La nostra paura è che ci vogliano ore per effettuare i test - sottolinea il presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna – quindi chiediamo corsie differenziate, dedicate e rafforzate da personale sanitario per tagliare al massimo i tempi di attesa. Noi faremo la nostra parte, come l'abbiamo sempre fatta, ma vorremmo non essere penalizzati nel nostro lavoro. E' necessario lavorare per scongiurare ciò che sta succedendo al Brennero dove, per varcare i confini verso l'Austria, gli autotrasportatori sono costretti a ore e ore di file chilometriche per effettuare quotidianamente i test anti Covid". "In ultimo – conclude Mellino - vorremmo ricordare che noi siamo quelli che hanno consentito alla Sardegna, e a tutto il Paese, di andare avanti quanto tutto era chiuso e la prima ondata di virus aveva messo ko l'Italia". (Rsc)