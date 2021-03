Francia: governo, non escludiamo obbligatorietà vaccino anti-Covid per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese non esclude la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per il personale sanitario. "Resta una possibilità", ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "Scegliamo prima di tutto la fiducia", ha affermato Attal, che parla di "irresponsabilità" da parte di chi sceglie di non farsi vaccinare nonostante lavori in ospedale o nelle case di riposo. "Tutti si sono rimboccati le maniche per uscire da questa epidemia. Adesso bisogna rimboccarle fino alla spalla facendosi vaccinare", ha continuato il portavoce. Attal parla poi del ritmo della campagna vaccinale. "Il primo freno, in Francia come altrove, sono le dosi. Non abbiamo sufficientemente dosi per vaccinare tutti. Ma arriveranno", ha affermato Attal. (Frp)