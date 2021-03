Medio Oriente: Covid, autorità palestinesi impongono nuove restrizioni dopo aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha cominciato a mettere in atto nuove misure per fermare la catena dei contagi da Covid-19, che sta colpendo duramente la Cisgiordania, e ha mantenuto rigide misure preventive anche dopo aver rimosso una serrata generale imposta nei giorni scorsi in tutte le province. Secondo le ultime rilevazioni, diffuse dalla ministra della Salute palestinese, Mai al Kaila, in Cisgiordania sono state registrate 2.264 nuove infezioni, 13 morti e 1.446 guarigioni. Intanto secondo il direttore generale della Salute del governatorato di Ramallah, Moatamasem Muheisen, il tasso di occupazione negli ospedali ha raggiunto il 100 per cento e la situazione è diventata “catastrofica”, anche a causa delle nuove varianti del virus. Allo scopo di fermare i contagi, il governo centrale ha deciso di interrompere completamente gli spostamenti tra le province della Cisgiordania. (Res)