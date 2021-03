Milano: bimba di 2 anni trovata morta a Cisliano, madre piantonata da Cc in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bambina italiana di 2 anni è morta per cause ancora da accertare all’interno di un appartamento a Cisliano, nel Milanese, dove si trovava insieme alla madre di 41 anni. Poco dopo l’una di domenica notte i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti insieme ai soccorritori del 118 in un’abitazione, in cui hanno fatto accesso dalla finestra perché era chiusa dall’interno. Una volta in casa, i militari dell’Arma hanno trovato il corpo della piccola senza vita e la mamma, in stato di incoscienza, con delle ferite al braccio. La donna è stata trasportata all’ospedale di Magenta, dove si trova piantonata dai Carabinieri. Sul posto, oltre ai Carabinieri del nucleo Investigativo e della compagnia Abbiategrasso erano presenti il pm di di Pavia, Roberto Vincenzo Oreste Valli, ed il medico legale. “Al momento - riferisce in una nota l’Arma - non sono note le cause della morta della minore, che non presenta evidenti segni di violenza sul corpo”. (Rem)