Germania: Merkel esorta all'eguaglianza di genere

- In occasione della Giornata mondiale della donna, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato a proseguire con determinazione sul percorso verso l'uguaglianza di genere. “Dobbiamo assicurarci che la pandemia non ci porti a ricadere in alcuni modelli di ruolo che crediamo superati”, ha dichiarato Merkel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la cancelliera ha aggiunto che, nella crisi del Covid-19, sono sempre più le donne a “padroneggiare l'equilibrio tra istruzione in casa, assistenza all'infanzia e lavoro”. Inoltre sono soprattutto le donne ad affrontare i in questa fase “le sfide nelle professioni sociali e nell'assistenza”. Al riguardo, Merkel ha evidenziato che “oltre il 75 per cento dei dipendenti del settore sanitario, dagli studi medici agli ospedali, dai laboratori alle farmacie, sono donne”. Tuttavia, in tali professioni, le donne occupano soltanto poco meno del 30 per cento degli incarichi dirigenziali. Come sottolineato da Merkel, “non può essere che le donne svolgano un ruolo decisivo nelle nostre società e allo stesso tempo non siano ugualmente coinvolte in decisioni importanti in politica, economia e società”. (segue) (Geb)