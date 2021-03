Germania: Merkel esorta all'eguaglianza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera ha quindi ricordato la recente legge adottata in Germania, che impone alle grandi aziende di nominare almeno una donna su quattro membri del consiglio di amministrazione. “Sono sicura che queste donne si troveranno e i loro nomi non potranno che rafforzare l'economia tedesca”, ha dichiarato Merkel. Secondo la cancelliera, le prospettive di entrambi i sessi sono di enorme importanza. Peranto, come affermato da Merkel, “questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della parità in tutti i settori della società”. Per la cancelliera, ciò include che “le donne devono finalmente poter guadagnare tanto quanto gli uomini”. (Geb)