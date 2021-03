8 marzo: Coldiretti, mimose in dono da 6 italiani su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 6 italiani su 10 (65 per cento) che hanno deciso di fare un regalo per l’8 marzo hanno scelto le mimose che sono il simbolo della giornata perché dietro una fragilità apparente mostrano una grande forza con la capacità di crescere anche in terreni difficili. E’ quanto emerge da una rilevazione on line della Coldiretti in occasione del tradizionale appuntamento internazionale che ricorda la forza e il ruolo femminile nel mondo sul quale pesano quest’anno anche le difficoltà dell’emergenza Covid e la crisi economica ed occupazionale che ha pesato di piu' sulle donne. Se si indirizza sulle mimose la maggioranza degli italiani che al tempo della pandemia non rinunciano a celebrare le donne, una fetta del 15 per cento si orienta su altri fiori mentre – sottolinea la Coldiretti in una nota – solo il 20 per cento preferisce dolci, cioccolatini e altri doni. (segue) (Com)