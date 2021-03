Arabia Saudita: Egitto condanna i continui attacchi degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha condannato le operazioni terroristiche delle milizie Houthi contro il Regno dell'Arabia Saudita attraverso la continua presa di mira di aree civili e istituzioni vitali, compresi i siti di impianti energetici. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Il riferimento è ai recenti attacchi avvenuti contro il porto di Ras Tanura e alle strutture di Aramco nel regno dell'Arabia Saudita, mediante un drone e un missile balistico, che sono stati intercettati. In una dichiarazione del ministero degli Affari esteri diffusa oggi, l'Egitto ha ribadito il suo forte rifiuto e disapprovazione per tali attacchi che sono contrari al diritto internazionale e umanitario e ostacolano gli sforzi per portare la pace nello Yemen, oltre a minare la sicurezza e la stabilità della regione. (Res)