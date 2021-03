Germania: Laschet (Cdu) chiede dimissioni deputati coinvolti in scandalo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e primo ministro del Nordreno-Vesftalia, Armin Laschet ha chiesto le immediate dimissioni dall'incarico di deputato al Bundestag di Nikolas Loebel, esponente del suo stesso partito, e di Georg Nuesslein, membro dell'Unione cristiano-sociale (Csu). I due sono accusati di corruzione nell'approvvigionamento di maschere di protezione dal coronavirus, con Nuesslein indagato dalla procura di Monaco di Baviera. Intervistato dall'emittente radiofonica “Ard”, Laschet ha dichiarato che “la politica sta cercando di proteggere in tutti i modi” le persone dalla pandemia. Secondo il presidente della Cdu, “chiunque faccia affari con questa protezione, chiunque si arricchisca personalmente con essa, non è un rappresentante del popolo. E deve lasciare il parlamento il prima possibile”. Per il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, “vale per tutti” la stessa regola, “in tutti i partiti”, anche nella Cdu e nella Csu: “i rappresentanti del popolo non possono trarre vantaggio da una crisi”. Intanto, Loebel ha già annunciato che si dimetterà da deputato al Bundestag alla fine di agosto e non si candiderà alle elezioni previste in Germania il 26 settembre prossimo. L'esponente della Cdu ha anche lasciato l'Unione, il gruppo che il partito forma al parlamento federale con la Csu. A sua volta, Nuesslein si è dimesso da vicecapogruppo dell'Unione con effetto immediato e ha dichiarato che non si candiderà più al Bundestag. L'azienda di Loebel ha ottenuto 250 mila euro esentasse per aver mediato contratti di acquisto di maschere di protezione tra un fornitore del Baden-Wuerttemberg e due società a Heidelberg e Mannheim. Per aver mediato un'operazione analoga tra un produttore privato e il governo federale, Nuesslein ha ricevuto 660 mila euro esentasse. (Geb)