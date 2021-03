8 marzo: Taverna (M5s), limiti da quote rosa, leadership va conquistata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s), in un post su Facebook, scrive: "I più significativi processi di cambiamento sono stati fortemente influenzati dalle donne: portatrici naturali di perseveranza, creatività, inclini a trovare soluzioni e a creare benessere. Tuttavia per avviare transizioni non bastano le leggi, occorre ripensare ampiamente i modelli di organizzazione socio-economica, politica e culturale. Credo - aggiunge - che il sistema delle quote rosa che, nonostante alcuni risultati raggiunti, abbiamo dimostrato il limite di premiare le donne in quanto tali, a prescindere dalle effettive qualità professionali o politiche". (segue) (Rin)