© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista Diaa Rashwan, a capo del Sindacato dei giornalisti, ha annunciato che arriveranno buone notizie per i giornalisti incarcerati in Egitto entro le prossime ore. Lo riferisce il quotidiano "Al Masry al Youm" riprendendo un messaggio di Rashwan pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Buone notizie in poche ore per alcuni dei nostri detenuti in custodia cautelare". (Res)