Germania: Covid, al via oggi il piano per allentameto restrizioni

- Parte oggi in Germania il piano per l'allentamento graduale delle restrizioni attuate al fine di contenere la pandemia di coronavirus. Adottata dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender il 3 marzo scorso, l'iniziativa si articola in cinque fasi e prevede delle rigide condizioni. In primo luogo, il blocco generale, in vigore nel Paese dal 16 dicembre scorso al 7 marzo, è stato prorogato fino al 28 dello stesso mese. Tuttavia, da oggi potranno tornare a incontrarsi in privato due nuclei abitativi per un massimo di cinque persone, con i minori di 14 anni esclusi dal conteggio. Decade quindi la regola che limitava le riunioni negli spazi chiusi a un nucleo abitativo più un singolo esterno. Dalla stessa giornata di oggi riapriranno librerie, fiorai e negozi di giardinaggio. Gli esercizi commerciali dovranno garantire una spazio di 10 o 20 metri quadrati per cliente, a seconda della superficie. Tornano in attività anche i fornitori di servizi per il corpo, come centri per i massaggi e studi di tatuaggi. L'ingresso è vincolato alla presentazione di un test per il coronavirus con esito negativo effettuato dal cliente in giornata. Riaprono poi le scuole guida e di volo, con il medesimo requisito. (segue) (Geb)