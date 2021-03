Germania: Covid, al via oggi il piano per allentameto restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricorda il settimanale “Die Zeit”, quella che parte oggi è la seconda fase del piano per l'allentamento delle restrizioni anticontagio, poiché dal primo marzo hanno riaperto scuole, asili, barbieri e parrucchieri con severe norme di igiene. In tutte le cinque fasi dell'iniziativa, le riaperture sono subordinate a un'incidenza settimanale dei contagi stabilmente inferiore o in declino dai 50 nuovi casi su 100 mila abitanti. Completano il piano la campagna di vaccinazione e un massiccio ricorso ai test, anche di autodiagnosi. In particolare, dal primo aprile, i titolari di assicurazione sanitaria avranno diritto a un esame gratuito presso centri per i test e per la vaccinazione, studi medici e farmacie. Inoltre, i datori di lavoro dovranno garantire gli esami per il coronavirus ai propri dipendenti, mentre i negozia avranno facoltà di effettuarli ai propri clienti. (Geb)