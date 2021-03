Imprese: Gruppo Piaggio, dopo Vespa anche Aprilia arriva in Nepal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Piaggio (PIA.MI), già presente in Nepal con Vespa dal 2015, ha ampliato l’offerta della gamma prodotti di fascia alta in Nepal con l’avvio della commercializzazione del brand Aprilia. Il primo scooter della casa di Noale ad esser venduto nel Paese è l’Aprilia SXR 160 - si legge in una nota -, un veicolo dal carattere fortemente distintivo e hi-tech, già diventato il nuovo punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India. Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI. (segue) (Com)