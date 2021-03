Tunisia: preghiera della pioggia in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In varie parti della Tunisia, si è svolta ieri, 7 marzo, la preghiera della pioggia su invito del ministero degli Affari religiosi, a causa della siccità che si registra in Tunisia. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Shems Fm". A Sfax, ieri mattina, si è svolta la preghiera della pioggia, su invito dell'Associazione delle scienze islamiche, in coordinamento con l'Amministrazione regionale degli Affari religiosi a Sfax, in via Sidi Mansour. Alcuni residenti del governatorato di Tataouine hanno eseguito la preghiera della pioggia nel cortile del quartiere Mahrajan e nel cortile esterno della moschea di Uqba Ibn Nafi, nel centro della città di Kairouan, sotto la supervisione dell’imam al-Khatib al-Tayyib al-Ghazi. (Tut)