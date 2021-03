Roma: lunedì nero per la Capitale tra maltempo, sciopero trasporti e manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì nero per la Capitale tra maltempo e sciopero del trasporto pubblico locale. Cub Trasporti ha indetto oggi una agitazione sindacale di 24 ore nell'ambito dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla Confederazione unitaria di base, e da Cobas Lavoro privato. L'astensione dal lavoro riguarderà, nella Capitale, l'intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Le corse sono state garantite dall'inizio del servizio diurno fino alle ore 8.30 e poi dalle ore 17 alle ore 20. Attualmente, anche se con riduzioni di corse, è attiva la metro A, al momento non si registrano rallentamenti sulla metro B mentre è chiusa la linea C. Pure chi utilizza la rete di superficie potrebbe subire disagi. (segue) (Rer)