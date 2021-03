Roma: lunedì nero per la Capitale tra maltempo, sciopero trasporti e manifestazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base dell'agitazione sindacale la richiesta delle sigle autonome di "tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del lavoratori; proroga della moratoria sui licenziamenti; diritto al lavoro a salari e carriere senza discriminazioni; lo stop della precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne". Oggi inoltre, alla giornata di maltempo si aggiungono una serie di manifestazioni che potrebbero rendere difficile anche la vita degli automobilisti. A Piazza Venezia sono in corso alcune chiusure per una manifestazione degli ambulanti, in presidio già dalle 7 di questa mattina. Sono presenti gli agenti della polizia locale del I gruppo Trevi e la polizia di Stato. Circa 150 furgoni occupano la piazza e al momento sul posto sono impegnate almeno 20 pattuglie della polizia locale, per provvedere ai servizi di viabilità nella zona e per circoscrivere l'area intorno la piazza. A partire dalle 10.30, poi, è previsto un flash mob di fronte al ministero dell’Economia e delle finanze promosso dall’associazione Non una di meno. La protesta delle femministe si sposterà nel pomeriggio a piazza Vittorio. (Rer)