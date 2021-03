Roma: Raggi, allagamenti in via Collatina a causa dei rifiuti, vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una strada nella periferia est di Roma, via Collatina, si allagava spesso alle prime piogge. Volete sapere quale era la causa? Un canale che avrebbe dovuto far defluire l’acqua nelle fogne era ostruito da un vero e proprio 'tappo' di rifiuti gettati illegalmente da zozzoni. Anzi dei veri e propri criminali ambientali". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "E incredibile ma vero è stata ritrovata anche una bicicletta all’interno dei uno dei canali ai lati della carreggiata. E' davvero vergognoso. Quando i tecnici del Comune e la Protezione civile di Roma Capitale sono andati sul posto per risolvere il problema non potevano credere ai loro occhi: il canale che si collega al collettore fognario era completamente ostruito da qualsiasi tipo di materiale sversato illegalmente. Abbiamo rimosso i detriti e ogni tipo di rifiuto ripristinando il corretto funzionamento di tutto il sistema idraulico. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti con il nostro progetto Strade nuove. Riqualifichiamo e portiamo la normalità dopo decenni di abbandono", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)