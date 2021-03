Calcio: Spagna, Joan Laporta torna alla presidenza del Barcellona dopo oltre 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joan Laporta torna a prendere le redini del club calcistico del Barcellona, imponendosi sui suoi rivali Victor Font e Toni Freixa. Laporta, come già avvenuto nel 2003, si è imposto con 30.184 voti (54,28 per cento) contro i 16.679 (29,99 per cento) di Font e 4.769 (8,58 per cento) di Freixa su una partecipazione complessiva 55.611 soci, pari al 50,42 per cento degli aventi diritto. Un'affluenza ritenuta soddisfacente dal club catalano, considerando che il voto si è svolto in un contesto segnato dalla pandemia del coronavirus. Durante la sua precedente presidenza, tra il 2003 ed il 2010, il Barcellona aveva vissuto alcuni dei migliori anni della sua storia: 4 campionati nazionali, 3 Champions League, 1 coppa del re e 1 mondiale per club. Dal "Barca" di Frank Rijkaard e Ronaldinho, Laporta ha guidato il passaggio verso quello di Pep Guardiola e Lionel Messi. Proprio Messi è stato uno dei partecipanti più illustri alle consultazioni, votando per la prima volta a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno prossimo e che già la scorsa estate aveva espresso il suo desiderio di lasciare in un club in seguito ai forti dissapori con la vecchia presidenza. (segue) (Spm)