Calcio: Spagna, Joan Laporta torna alla presidenza del Barcellona dopo oltre 10 anni (2)

- Laporta dovrà depositare presso la sede della Lega calcio spagnola una garanzia da 124 milioni di euro che dovrà essere approvata dalla Banca di Spagna e domani dovrebbe viaggiare a Parigi per assistere alla partita di Champions League tra il Barcellona ed il Paris Saint Germain. Convinto indipendentista e buon amico dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, Laporta durante questa campagna elettorale non ha voluto mettere la politica al centro, nessuna bandiera o associazione pro indipendenza, e quando lo ha fatto è stato solo per affermare che il suo Barca "è di tutti". Oltre alle note difficoltà finanziarie del club che ha accumulato un debito di oltre 1 miliardo di euro, queste elezioni sono state precedute da un altro scandalo che ha scosso tutto l'ambiente "azulgrana": l'arresto il primo marzo scorso dell'ex presidente, Josep Maria Bartomeu, e di alcuni suoi stretti collaboratori nell'ambito dell'inchiesta "Barcagate". Il Barcellona del presidente Bartomeu avrebbe contrattato I3 Ventures, società specializzata in analisi dati e strategia di marca, per migliorare l'immagine pubblica dell'allora presidente ed allo stesso tempo danneggiare l'immagine dei "rivali" mediante una di account diffamatori sui social network. Lo scandalo, di dominio pubblico sui principali quotidiani spagnoli, aveva spinto il consiglio d'amministrazione del club a chiedere un rapporto esterno alla società di consulenza Pwc, la quale ha certificato che erano state pagati 980 mila euro in cinque fatture, ciascuno di 198 mila per essere sotto 200 mila euro ed evitare, pertanto, di passare il filtro del comitato di controllo del club. (Spm)