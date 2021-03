Infrastrutture: riconoscimenti a Rta per la gestione del rumore della metropolitana e dei livelli di vibrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dubai Roads and Transport Authority (Rta) è stata accreditata da un recente studio di benchmarking specializzato accreditato per le prestazioni superiori nel garantire che il funzionamento quotidiano della metropolitana di Dubai sia conforme allo standard dei livelli di rumore e vibrazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Tali risultati sono stati ottenuti in uno studio che ha coperto più sistemi di città metropolitane nella seconda metà del 2020. Abdul Muhsen Ibrahim Younus, Ceo di Rail Agency, Rta, ha espresso la sua gioia per questo importante risultato tecnico. "Questo risultato è una testimonianza dell'efficienza operativa quotidiana del sistema metropolitano, nonché dei livelli di sicurezza e protezione del servizio metropolitano. La Rta dà la priorità a questi due elementi e si sforza di raggiungerli con distinzione", ha detto Younes. (Res)