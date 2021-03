Regno Unito: intervista a Meghan Markle, accuse di razzismo verso membri famiglia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meghan Markle, moglie del principe Harry e duchessa del Sussex, ha affermato in un'intervista concessa alla statunitense Oprah Winfrey che la vita all'interno della famiglia reale britannica era alle volta così difficile che "non voleva più essere in vita". Lo riporta l'emittente "Bbc". In un'intervista dai toni molto personali, Markle ha confessato a Winfrey che diverse volte lei non fu in grado di ottenere aiuto, nonostante le ripetute richieste. Tra le accuse, Markle ha affermato che "alcuni membri della famiglia reale" hanno questionato "quanto scura" sarebbe stata la pelle del primo figlio avuto con Harry, Archie, e le conseguenze che questo avrebbe avuto a livello di immagine per Buckingham Palace. Markle ha inoltre specificato che sin dall'inizio il bambino non avrebbe mai avuto titoli o alcun ruolo all'interno della famiglia reale "a causa delle sue caratteristiche fisiche". Il principe Harry ha anche affermato che suo padre, il successore al trono del Regno Unito principe Carlo, ha smesso di accettare le sue telefonate alla notizia che la coppia aveva deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale, ritiro avvenuto nel marzo 2020. La coppia ha inoltre annunciato di essere in attesa di una bambina. (Rel)