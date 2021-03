Corea del Sud: inflazione beni alimentari tra le più alte dell'Ocse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 9,5 per cento annuo nel mese di febbraio. L'export sudcoreano prosegue così la sua ascesa per il quarto mese consecutivo, grazie alle spedizioni di microchip, automobili e altri prodotti chiave dell'industria del Paese. Secondo i dati forniti dal ministero del Commercio, il mese scorso le esportazioni sudcoreane sono ammontate complessivamente a 44,8 miliardi di dollari, rispetto ai 40,9 miliardi di febbraio 2020. Le importazioni sono aumentate a loro volta del 13,9 per cento, a 42,1 miliardi di dollari, risultando in un attivo della bilancia commerciale di 2,71 miliardi di dollari nel mese di febbraio. (segue) (Git)