Corea del Sud: inflazione beni alimentari tra le più alte dell'Ocse (3)

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato una contrazione a gennaio, interrompendo una serie positiva durata sette mesi. Secondo i dati forniti dall'ente statistico sudcoreano, l'output industriale è calato dello 0,6 per cento nel primo mese del 2021 rispetto a dicembre, quando invece l'output era aumentato dello 0,4 per cento su base mensile. Il dato relativo a gennaio segna comunque un incremento dell'1,4 per cento su base annua. L'ultima contrazione mensile della produzione industriale sudcoreana risale a maggio 2020, quando aveva registrato un calo dell'1,5 per cento. A gennaio è calata in particolare la produzione dei settori minerario, manifatturiero, del gas e dell'elettricità. Per quanto riguarda in particolare il settore manifatturiero, il dato risente di un calo dell'output di pannelli a cristalli liquidi (Lcd). (segue) (Git)