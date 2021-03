Malesia: coronavirus, governo acquista altre dosi del vaccino di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia acquisterà ulteriori dosi del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech, portando a 32 milioni il totale delle dosi acquistate dal Paese. Lo ha annunciato oggi, 8 marzo, il ministero della Scienza del Paese, evidenziando che tale quantitativo è sufficiente a vaccinare la metà della popolazione malese. La Malesia ha intrapreso una campagna di vaccinazione nazionale il mese scorso, e punta a vaccinare l'80 per cento dei suoi 32 milioni di cittadini entro febbraio 2022. "Ci aspettiamo di ricevere in consegna tutti i vaccini acquistati da Pfizer entro la fine quest'anno", ha dichiarato il ministro della Scienza, Khairy Jamaluddin. Kuala Lumpur sta anche valutando l'abbandono delle trattative per l'acquisto del vaccino a singola dose prodotto da Johnson & Johnson, in favore del vaccino dell'azienda farmaceutica cinese CanSino Biologics. (Fim)